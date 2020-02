I test sono appena cominciati ed ecco emergere le prime frizioni tra le scuderie di Formula 1, impegnate in questa prima sessione del 2020 sul circuito di Barcellona. Scintille vere e proprie tra Team Haas e Racing Point, già beccatesi in passato per le critiche rivolte dalla scuderia in rosa nei confronti degli americani.

Questa volta è Gunther Steiner a puntare il dito, togliendosi un bel sassolino dalla scarpa dopo le critiche ricevute negli anni passati: “a volte bisogna pensare prima di parlare, a quelli della Racing Point l’avevo detto, perché un giorno avrebbe potuto essere il loro turno e così è stato. Negli anni scorsi si erano lamentati molto pesantemente delle nostre soluzioni, e adesso sono loro che sono al punto di partenza. Usano molte parti Mercedes sulla loro monoposto e quindi perché dovrebbero andare a copiare una Red Bull? Lo stesso discorso vale per noi. Compriamo molti pezzi della Ferrari, quindi quale macchina dovremmo andare a copiare? Immagino una Ferrari. Voglio dire, che se copiassimo un Toro Rosso o una Red Bull saremmo piuttosto stupidi perché proveremmo a inventare qualcosa che non c’è“.

Valuta questo articolo