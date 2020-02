L’incubo coronavirus continua a preoccupare la Formula 1, che si interroga su quali decisioni prendere relativamente al Gran Premio della Cina, in programma il prossimo 19 aprile a Shanghai.

Nella giornata di domani si terrà una riunione dello Strategy Group, organo che governa la Formula 1, all’interno della quale si valuterà il da farsi. Intanto, Chris Horner è intervenuto alla Reuters per esprimere il proprio punto di vista: “al momento non siamo riusciti a inviare nessuno perché non ci si può arrivare. La Fia fa le regole, Liberty è l’organizzatore, sono responsabili della salute e della sicurezza dei piloti, dei membri dei team e dei giornalisti che viaggiano. Sono certo che useranno la diligenza necessaria prima di assumersi l’impegno di ritardare o posticipare o cancellare il GP. Dobbiamo avere fiducia nel loro giudizio e del loro grado di conoscenza della questione. Ovviamente seguiamo con molta attenzione l’evolversi della situazione, mercoledì ne sapremo di più“.

