Giornata piena oggi in casa Red Bull, il team di Milton Keynes infatti ha prima svelato sui social la nuova RB16, per poi portarla in pista a Silverstone nel pomeriggio per svolgere il canonico filming day concesso ad ogni scuderia dalla FIA.

Con gomme rigorosamente demo, Max Verstappen ha guidato per 100 km sul tracciato inglese senza riscontrare alcun problema, come ammesso in un breve video sui social: “ciao ragazzi, ho appena finito il mio filming day con la RB16. E’ stato molto positivo. Voglio dire, è stato importante vedere la macchina andare senza problemi e verificare alcuni sistemi prima dei test invernali di Barcellona. Dunque, ci vediamo là!“.

Valuta questo articolo