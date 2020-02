Domani sarà una giornata speciale per l’Alfa Romeo, che farà debuttare in pista a Fiorano la nuova C39. Si tratterà del solito filming day che la FIA concede a tutte le scuderie per scopi promozionali, un’occasione utilizzata anche per valutare per la prima volta la monoposto 2020. Sarà Kimi Raikkonen a guidarla per tutti e 100 km, dunque non è previsto l’impiego di Antonio Giovinazzi, come avvenuto un anno fa.

Un’altra analogia riguarda la livrea provvisoria camouflage, che però ricorderà a tutti l’essenza del marchio milanese. Potrebbe avere addirittura un richiamo a San Valentino, essendo il filming day previsto proprio nel giorno degli innamorati. Infine, le gomme utilizzate saranno quelle demo, come previsto dal regolamento.

A snake goes through different skins before it reveals its final look… 🐍👀#C39 #GetCloser pic.twitter.com/9jPAtRA0tz — Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) February 13, 2020

