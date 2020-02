Tutto bene quel che finisce bene, la Ferrari ha individuato il problema che ha causato il cedimento del motore della SF1000 di Vettel la scorsa settimana a Barcellona, obbligandolo a terminare anzitempo la mattinata di lavoro.

Il team di Maranello ha diramato oggi un comunicato, rivelando l’esito delle analisi svolte al banco: ‘Il motore che ha avuto problemi venerdì scorso è stato smontato e controllato a Maranello. Il guasto è stato ricondotto ad un problema non strutturale del sistema di lubrificazione. Il problema non è causa di preoccupazione e il team è al lavoro per correggere l’errore‘.

Valuta questo articolo