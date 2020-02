La Red Bull ha reso nota nel pomeriggio di oggi la data di presentazione della nuova RB16, la monoposto del 2020 che verrà affidata a Max Verstappen e Alexander Albon.

Dopo Ferrari e Mercedes, anche il team di Milton Keynes è uscito allo scoperto ufficializzando il giorno del lancio ufficiale, lo stesso della Renault che presenterà la propria vettura a Parigi. Questo sarà l’ultimo anno di partnership con l’Aston Martin che, dal 2021, avrà un proprio team di Formula 1 grazie all’ingresso nel cda di Lawrence Stroll, proprietario di quella Racing Point destinata a far spazio nel circus al marchio britannico. La Red Bull 2020 debutterà in pista in occasione dei test del 19/21 febbraio e del 26/28 febbraio in programma a Barcellona.

The RB16, ready to #ChargeOn 🤘 pic.twitter.com/6348XDHKau — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) February 3, 2020

