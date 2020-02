Nemmeno il tempo di metterlo in pista che la FIA potrebbe già bocciarlo, ma solo per il 2021. Il Dual Axis Steering, il ‘volante mobile’ introdotto a Barcellona dalla Mercedes, ha stupito tutti nel circus, spingendo le squadre rivali a chiedere delucidazioni alla Federazione, che ha accertato la legalità della soluzione.

In vista del 2021 però il DAS potrebbe essere bandito perché contrario ai nuovi regolamenti pubblicati alla fine dello scorso anno, i quali indicano chiaramente che ogni modifica alle ruote sterzanti può essere ottenuto solo da un movimento del volante. Questo l’articolo 10.5 del nuovo regolamento tecnico di F1: “il riallineamento delle ruote sterzanti, definito dagli attacchi interni della sospensione che rimangono a una distanza fissa uno dall’altro, deve essere definito in modo unico da una sola posizione del volante“. Una prima interpretazione farebbe pensare ad un divieto del DAS, ma bisognerà attendere le prossime settimane per capirne qualcosa in più.

