E’ stata presentata solo martedì, ma già sorgono i primi problemi per la SF1000, la monoposto con cui la Ferrari affronterà il Mondiale 2020. Ostacoli non di natura sportiva, bensì promozionale, visto che all’Unione Nazionale Consumatori e al Codacons continua a non andare già la presenza del marchio ‘Mission Winnow‘ sulla livrea della vettura di Maranello.

L’Unc ha espresso il proprio sdegno attraverso un comunicato, diramato a firma del presidente Massimiliano Dona: “sulla carrozzeria della nuova Ferrari compare ancora la scritta ‘Mission Winnow’, la scritta della Philip Morris, nonostante il Ministero della Salute, nei giorni scorsi, rispondendo ad un nostro esposto abbia chiarito che non possa essere utilizzato. Per questo presenteremo un esposto all’Antitrust, al ministero della Salute e ai Nas”.

Duro anche il presidente del Codacons Carlo Rienzi: “forti della decisione del Ministero che ci dà ragione su tutta la linea, avvieremo una battaglia legale contro la Ferrari, presentando un nuovo esposto ad Antitrust e Ministero della salute, e chiederemo ai Nas di sequestrare la nuova monoposto SF1000 presentata a Reggio Emilia“.

Questa infine la risposta del Ministero della Salute alla questione sollevata dall’Unc: “per quanto concerne i nuovi prodotti del tabacco, ovvero le sigarette a tabacco riscaldato, risulta anche in questo caso evidente che l’attività di promozione commerciale del solo dispositivo, svolta in apposite postazioni site sia nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti sia on-line, ne promuova indirettamente il consumo. Parimenti, il marchio Mission Winnow, utilizzato in occasione degli eventi sportivi della Formula 1, consente, attraverso i link presenti sul omonimo sito, una promozione, anche se indiretta, di un importante Azienda produttrice di sigarette e di nuovi prodotti del tabacco; in questo caso si verrebbe a delineare un caso di sponsorizzazione così come definito dall’articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 16 dicembre 2004 n. 300 – ‘Attuazione della direttiva 2003/33/CE in materia di pubblicità e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco’ ovvero come “qualsiasi forma di contributo pubblico o privato ad un evento, un’attività o una persona che abbia lo scopo o l’effetto, diretto od indiretto, di promuovere un prodotto del tabacco”.

