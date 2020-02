Il primo Gran Premio di Formula 1 del Vietnam è pronto ad essere corso, Coronavirus permettendo. I lavori sul circuito di Hanoi che ospiterà l’evento sono stati completati e l’a.d. ha presentato l’evento come “una delle corse più eccitanti della storia”, senza fare alcun accenno all’allarme Coronavirus che sta preoccupando un po’ tutti in giro per il mondo. Il prossimo 5 aprile si dovrebbe dunque correre il primo GP del Vietnam di Formula 1, condizionale d’obbligo dopo l’annullamento della gara di Shanghai. Per adesso le notizie che arrivano dal Vietnam parlano solo dello stato d’avanzamento dei lavori, in attesa di conoscere le misure di sicurezza in merito al Coronavirus.

