E’ arrivato il momento di alzare il sipario sulle monoposto 2020, la stagione di Formula 1 è alle porte e le scuderie stanno sistemando gli ultimi dettagli per mostrare a tutti i propri gioiellini. Si comincia l’11 febbraio con la Ferrari, che si presenterà nello splendido scenario del Teatro Romolo Valli di Reggio Emilia.

Il 12 toccherà poi a Red Bull e Renault, mentre il 13 sarà il turno della McLaren. La Mercedes ha scelto il giorno di San Valentino per svelare la propria W11, lo farà in concomitanza con l’Alpha Tauri (nuova Toro Rosso). Il 17 febbraio su i veli per Racing Point e Williams, mentre nel primo giorno di test a Barcellona (19 febbraio) si mostreranno per la prima volta Haas e Alfa Romeo.

Ecco il calendario ufficiale:

Valuta questo articolo