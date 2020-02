La situazione Coronavirus si fa sempre più complicata di giorno in giorno, le vittime sono oltre mille e la paura nel resto del mondo non si placa. Una situazione davvero terribile, che sconvolge non solo il mondo sanitario, ma anche quello politico, economico e infine sportivo.

Sono tanti gli eventi già cancellati in territorio asiatico, tra questi ci sarà a breve anche il Gran Premio della Cina di Formula 1. La FIA e la FOM hanno deciso di non correre rischi, annullando l’appuntamento di Shanghai e riducendo il calendario a 21 gare in calendario. In attesa dell’ufficialità che arriverà nella giornata di oggi, i vertici del circus non vogliono assolutamente mettere a rischio la salute dei membri delle squadre coinvolte nel Mondiale 2020, per questo motivo stanno anche valutando la cancellazione del Gran Premio del Vietnam, in programma ad inizio aprile sul nuovo circuito di Hanoi. Si tratterebbe del debutto in calendario per questo appuntamento che, se dovesse essere annullato, causerebbe un danno economico non da poco per gli organizzatori.

