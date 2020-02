Nel calcio siamo abituati spesso a vedere invasioni di campo. A volte sexy, altre volte fastidiose, capita che qualche tifoso voglia ottenere i suoi 2 minuti di gloria prima che la sicurezza lo porti via dal campo con le buone o con le cattive. L’invasione di campo che c’è stata al termine del match fra Everton e Crystal Palace però la si può perdonare. Un piccolo bambino, tifoso dei ‘Toffees’, ha corso per il campo verso l’attaccante Calvert-Lewin, suo idolo, per abbracciarlo. Il giocatore gli ha regalato la maglia riempiendogli il cuore di gioia e la sicurezza lo ha riaccompagnato, felice e contento, dai genitori.

This is what it’s all about 💙 pic.twitter.com/WlUbZY4yc1 — DCL (@CalvertLewin14) February 8, 2020

