Un’Europa League da non snobbare, specialmente dopo il ko contro la Lazio. Conte tiene alta la concentrazione dei suoi ragazzi in vista della trasferta in casa del Ludogorets e difende Eriksen dalla troppa ‘ansia’ montata intorno al suo inizio altalenante in Serie A.

L’allenatore nerazzurro ha dichiarato in conferenza stampa: “si riparte con le nostre convinzioni e la nostra voglia di migliorare. L’obiettivo deve essere solo questo. Domani abbiamo un impegno in una competizione europea, è giusto rispettarla nel miglior modo possibile. La sconfitta con la Lazio brucia per il risultato finale, non per la prestazione, che penso sia stata buonissima contro una squadra che oggi è una delle squadre più in forma. Spiace perché i nostri due gol subiti sono stati due regali.

Eriksen? Vedo troppa ansia, poca serenità. Da parte nostra c’è grande serenità, il giocatore vuole mettersi a disposizione: siamo sereni. Lui può farci crescere? Ogni singolo giocatore deve pensare a migliorare se stesso, senza pensare a chi gli sta accanto. Serve una crescita individuale, da mettere nel collettivo. Eriksen giocherà? Domani mattina c’è l’ultimo allenamento, poi prenderò una decisione“.

