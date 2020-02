Davvero curioso quanto accaduto ieri sera durante il match tra Celtic e Copenaghen, vinto dai danesi con il risultato di 1-3, utile per passare agli ottavi di Europa League. Subito dopo la rete dell’1-2 segnata da Pep Biel, lo spagnolo corre verso lo spicchio di tribuna occupato dai propri tifosi, venendo letteralmente placcato dallo steward. Ne segue un piccolo battibecco che lascia a bocca aperta i presenti, prima dell’intervento degli altro compagni fondamentale per riportare le cose alla normalità.

Copper tries to stop Copenhagen celebrating against Celtic and immediately regrets it as he eats the advertising boards. Pure shithousery from the Danes pic.twitter.com/7YCbo4NXjL

— Elliot Hackney (@ElliotHackney) February 27, 2020