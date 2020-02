La notizia era nell’aria già da ieri, quando tutta l’Italia dello sport è stata costretta a bloccare i campionati a causa dei nuovi casi di Coronavirus nel nostro territorio, ma solo nella serata di oggi è arrivata la comunicazione ufficiale: la partita di Europa League tra Inter e Ludogorets si giocherà a porte chiuse.

Nessun rinvio dunque, i nerazzurri torneranno in campo giovedì, alle 21, al Meazza, ma non avranno il pubblico a sostenerli. E’ stato il Ludogorets a dare per primo la notizia con una nota ufficiale: “all’inizio della giornata l’Inter ha inviato una lettera a Ludogorets, annunciando che le autorità sanitarie della città hanno autorizzato che la partita si svolgesse senza tifosi. La UEFA annuncia inoltre che sta monitorando la situazione nel Nord Italia e reagirà immediatamente se ci saranno ulteriori sviluppi”.

E’ arrivata poco dopo la conferma dell’Inter “in accordo con l’UEFA e in ossequio alle disposizioni delle autorità sanitarie dell Regione Lombardia e del Comune di Milano, il match di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League tra Inter e Ludogorets si disputerà giovedì 27 febbraio alle ore 21 a porte chiuse allo stadio Meazza“

