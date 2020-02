Cala il sipario sulla 23ª giornata di Eurolega, le quattro gare disputate questa sera completano il programma iniziato nella giornata di ieri. Vittoria esterna per il Fenerbahce che, sul parquet dello Zenit San Pietroburgo, si impone con il risultato di 68-73 in un match complicatosi solo nel finale.

Sorride invece davanti al proprio pubblico la Stella Rossa, che non lascia scampo al Panathinaikos stendendolo 78-73. Successo di misura per il Maccabi Tel Aviv, che suda le proverbiali sette camicie per avere la meglio sul Khimki, costretto ad arrendersi 80-77. Vince e convince nell’ultimo match di giornata il Barcellona, che fa suo il derby con il Valencia con il punteggio di 76-77.

