Il Coronavirus continua ad espandersi in tutto il mondo. Il Covid19 non sembra voler arrestare la sua corsa e la facilità di contagio mette continuamente a rischio le manifestazioni sportive a causa del grande afflusso di persone presenti. In Lituania, nelle ultime ore, è stato registrato il primo caso di Coronavirus: è una donna rientrata da Verona il 24 febbraio. In serata è prevista la partita di Eurolega fra Zalgiris Kaunas e Olimpia Milano che, secondo quanto riportano i media locali, non dovrebbe essere a rischio annullamento.

Valuta questo articolo