Festa bianconera allo Stadium: la Juventus ritrova la vittoria dopo il pareggio in Coppa Italia col Milan ed il ko col Verona in campionato. La sfida contro il Brescia ha tutto un altro sapore: la squadra di Sarri è riuscita a risollevarsi, anche senza Cristiano Ronaldo, che ha osservato un turno di riposo in vista della Champions League.

Dybala e Cuadrado hanno deciso il match regalando alla Juventus la vittoria per 2-0 contro il Brescia, in campo in 10. Giornata importante per i bianconeri che hanno anche ritrovato Chiellini, ma che perdono al tempo stesso Pjanic, ko per problemi all’inguine. La Juventus si conferma ledaer della classifica, a 3 punti dall’Inter, in attesa della sfida dei nerazzurri di questa sera.

