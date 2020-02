Il 2020 di Tom Dumoulin non è iniziato col piede giusto: il ciclista olandese è fermo dallo scorso anno, precisamente dal Giro del Delfinato e non è ancora riuscito a tornare in sella alla sua bici per il debutto stagionale.

Un problema intestinale ha fermato Dumoulin, che adesso sembra finalmente ritrovare il sorriso. L’olandese ha infatti voluto regalare a tutti i suoi fan un aggiornamento sulla sua situazione e lo ha fatto con un post sui social: “come tutti sapete, non sono stato bene di recente. La scorsa settimana abbiamo trovato un parassita nell’intestino e da allora ho iniziato le cure. Mi sento molto meglio dato che ho avuto buoni allenamenti oggi e durante il fine settimana. Non vedo l’ora di pianificare il mio inizio di stagione e i prossimi obiettivi molto presto! Vi terrò aggiornato! 😃“, ha scritto su Instagra il ciclista della Jumbo-Visma.

