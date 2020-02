Non solo il ruolo di terzo pilota del team Alfa Romeo Racing in Formula 1, Robert Kubica parteciperà anche al prossimo campionato DTM con la scuderia BMW Motorsport.

Analizzati a fondo i test svolti a Jerez, la Casa tedesca e il driver polacco hanno raggiunto un accordo che è stato ufficializzato nella giornata di oggi. Sarà il team ART Gran Prix ad occuparsi della vettura affidata al pilota di Cracovia, supportato dallo sponsor PKN Orlen oltre che dall’Alfa che gli ha dato il via libera per questa avventura. Felice ed entusiasta Kubica per questa nuova avventura: “era da tempo che il DTM mi attirava e nei test di dicembre a Jerez è tutto cresciuto. Credo che si tratti di una delle serie più forti al mondo, ovviamente dovrò fare esperienza contro piloti molto più esperti, ma lavoreremo duramente perché si possa migliorare sempre e in fretta. Non vedo l’ora di iniziare“.

Valuta questo articolo