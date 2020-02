Dopo aver sconfitto la Suarez Navarro nel primo turno del torneo WTA di Doha, quest’oggi Petra Kvitova si è trovata davanti la Ostapenko, in un match molto combattuto valido per il terzo turno del torneo. Ebbene, la Kvitova ha ben gestito l’incontro, portando a casa il successo ed il conseguente passaggio ai quarti di finale.

Dopo aver vinto il primo set per 6-2, la Kvitova ha perso il secondo col punteggio di 7-5, soffrendo un po’ la reazione della Ostapenko. Petra però è stata brava a raccogliere tutte le sue forze e giocare un terzo set davvero eccellente, dominato in lungo ed in largo e vinto per 6-1. Adesso ai quarti troverà la vincente dell’incontro tra Pliskova e Jabeur.

