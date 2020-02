Novak Djokovic ha vinto gli Australian Open 2020, sconfiggendo in finale Thiem al termine di un match molto combattuto. C’è stato un momento all’interno della gara nel quale il serbo sembrava non averne più, sembrava essere ko, avere problemi fisici ed essere in procinto di mollare.

Nole ha deciso dunque di chiedere un medical time out, smorzando il ritmo di Thiem, una scelta eccellente dato che Djokovic è riuscito a rinascere portando a casa il match al quinto set. Djokovic nel post partita ha spiegato quanto accaduto in quei momenti concitati. “Non mi sentivo bene, ho provato a rimanere in vita mentalmente e emotivamente perché era brutto sentirsi in quel modo. Quando sei così devi accettare questa situazione, devi combattere e tornare avanti. Dopo nel quarto set ho accelerato e riuscivo a sentirmi meglio. Ho visto delle opportunità e le ho colte“. Anche in questi dettagli si cela l’istinto del campione, Djokovic ha capito quando smorzare il ritmo della partita, tornando poi prepotentemente in gara nel quarto set.

