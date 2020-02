Novak Djokovic fa paura. Questo oramai è un fatto assodato, trovarsi di fronte il serbo è come scalare l’Everest. Nole è capace di annichilire gli avversari, lavorandoli ai fianchi anche per lungo tempo prima di abbatterli, come fatto con Thiem nella finale di Melbourne di due giorni fa.

Djokovic sta puntando senza mezzi termini al record di Slam di Roger Federer, fermo a quota 20, seguito da Nadal a 19 e proprio da Nole giunto a 17 dopo il successo agli Australian Open 2020. Sono davvero tanti i dati statistici che sarebbero degni di nota parlando del serbo, ma ce n’è uno che al momento balza particolarmente agli occhi. Djokovic ha vinto cinque degli ultimi sette Slam, con un bilancio di 43 vittorie nelle ultime 45 partite disputate nei Major… serve ripeterlo per crederci davvero. 5 degli ultimi 7 Slam, 43 vittorie nelle ultime 45 partite giocate nei Major. Tutto ciò è folle. Terminator, come lo abbiamo recentemente ironicamente definito, si sta dimostrando davvero robotico, uno schiacciasassi.

