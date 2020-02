Novak Djokovic ha sconfitto Roger Federer nella semifinale degli Australian Open e domattina si giocherà il torneo in finale contro Thiem. Si tratta dell’ottava finale a Melbourne, 8 proprio come quelle giocate agli US Open, un record assoluto, nessuno è riuscito a giocare altrettante finali in due diversi Slam.

Nole nel confronto diretto con i grandi rivali Nadal e Federer è davanti, comandando 29-26 contro Rafa e 27-23 contro Roger, nonostante ancora forse nell’ideale degli appassionati di tennis resti ingiustamente un passo indietro rispetto ai due fenomeni sopracitati. Ma non è tutto, Djokovic domina il confronto anche in chiave Slam. Basti pensare che l’ultima volta che uno tra Nadal e Federer ha sconfitto Novak in uno Slam risale al 2014 in una finale del Roland Garros contro Rafa. Da quel momento in poi è stato sempre Djokovic a sorridere nei confronti diretti negli Slam, l’ultima vittoria di Federe in uno Slam contro Nole risale al 2012. Un rullo compressore Djokovic negli ultimi anni.

Valuta questo articolo