Novak Djokovic si sa, è un grande amante dell’Italia, in tutte le sue “forme”. Il tennista serbo apprezza particolarmente il cibo nostrano, ma anche il modo di fare del nostro popolo, la nostra cultura e sopratutto i luoghi che la nostra terra sa offrire, tanto da scegliere l’Italia spesso e volentieri come meta di vacanze.

Dopo aver vinto gli Australian Open ed essere tornato alla posizione numero 1 del seeding ATP, Nole ha deciso di volare in Italia in fretta e furia per una vacanza. Dapprima Djokovic è passato da Sanremo per un “saluto” all’amico Fiorello durante il Festival, per poi salire di quota andando a sciare sulle Dolomiti con la sua famiglia. Dunque un Djokovic all’italiana in queste ultime settimane, in attesa di vederlo tornare in campo…

Valuta questo articolo