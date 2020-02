Nella giornata di ieri, Novak Djokovic ha rivelato d’avere un gruppo di Whatsapp con gli altri due Big3, Federer e Nadal. Proprio Rafa però, durante una conferenza stampa ad Acapulco, ha parzialmente smentito Nole. Il gruppo esiste sì, ma non comprende i tre fenomeni, ma tante altre persone, come rivelato appunto da Nadal:

“Ho un gruppo whatsapp con Djokovic e Federer, ma non siamo solo noi tre. È un gruppo con più persone, perlopiù siamo tutti noi che facciamo parte del Consiglio dei giocatori e lo utilizziamo per essere informati su ciò che sta accadendo nel nostro mondo. Messaggiamo e pubblichiamo in quel gruppo, ma non siamo solo noi tre. Solitamente non mi sento quotidianamente con Novak e Roger, ma quando dobbiamo parlare di questioni importanti, problemi o anche solo per fare gli auguri, non abbiamo problemi a scriverci privatamente. Il gruppo è quindi più per questioni di lavoro che personali“. Un gruppo dunque ben più allargato, non circoscritto ai tre talenti del mondo del tennis.

