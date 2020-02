Novak Djokovic è impegnato in queste ore nel torneo di Dubai. Il tennista serbo ha sconfitto al primo turno senza grandi patemi il tunisino Jaziri e viaggia inarrestabile in questo 2020 con un bottino intonso da 14 vittorie e 0 sconfitte.

Nel tempo libero in quel di Dubai si è dedicato anche ad alcune tradizioni locali. E’ stato infatti ripreso durante un balletto molto particolare, con una spada sulla testa. Djokovic si è prestato con il suo solito sorriso, anche se il ballo è parso un po’ impacciato, difficile danzare tenendo in equilibrio una spada sulla testa, ecco il video del tentativo di Nole.

Getting into the party spirit 💃🏻@DjokerNole #DDFTennis pic.twitter.com/heK9dAoJs9

— Tennis TV (@TennisTV) February 25, 2020