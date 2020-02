Andre Drummond, Derrick Rose e Markieff Morris molto probabilmente resteranno a Detroit. La finestra di mercato sta per chiudersi ed i Pistons non sembrano aver voglia di scendere a compromessi per i loro gioielli. Secondo le ultime notizie riportate da Chris Haynes e Keith Smith, specialisti di mercato NBA, le richieste di Detroit sarebbero davvero troppo esose per le pretendenti ai tre giocatori sopracitati, dunque il trio potrebbe restare in massa ai Pistons. Nello specifico, sopratutto i Lakers sembrano aver mollato la presa per quanto concerne l’idea di portare Rose in gialloviola.

