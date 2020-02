Mancano poco più di 24 ore per il derby di Milano: domani Inter e Milan si affrontano nel posticipo della domenica sera della 23ª giornata di Serie A. Antonio Conte sfida Stefano Pioli in un match che si prospetta ricco di spettacolo.

“Il Milan vale molto più dei punti che ha attualmente in classifica. È un’ottima squadra, ha aggiunto un campione come Ibrahimovic che ha portato esperienza, consapevolezza, fiducia. Ma noi dovremo concentrarci sui punti che questa partita ci può dare. Il derby nasconde insidie, le difficoltà aumentano, perché c’è voglia di primeggiare in città. Ma noi dobbiamo pensare al nostro percorso. Abbiamo davanti un ciclo di partite importanti. E dopo queste partite sempre molto di più del nostro cammino“, ha spiegato il tecnico nerazzurro in conferenza stampa alla vigilia del match.

“È la squadra che vince il derby. Poi è chiaro che il nostro compito sarà esaltare le caratteristiche individuali, ma noi non ci affidiamo mai al singolo calciatore“, ha aggiunto Conte prima di aprire una parentesi su Ibrahimovic: “penso sia giusto che nelle partite importanti tutti i migliori siano a disposizione. Ne giova lo spettacolo. Stiamo parlando di un campione che, come ho detto prima, ha portato esperienza, qualità, carisma e personalità al Milan. Grande rispetto per lui. Ha giocato anche nell’Inter, sarà anche per lui una partita da emozioni forti. Mi auguro di affrontare sempre i migliori”.

“Eriksen? Siamo contenti che sia qui. Ha determinate caratteristiche, è molto importante farlo sia in fase difensiva, sia offensiva. Entra in un mondo nuovo, in Italia c’è più tatticismo. Quanto tempo gli servirà? Mi auguro non molto, noi ne abbiamo bisogno subito“, ha concluso.

