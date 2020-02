In pieno allarmismo da Coronavirus, Dele Alli ha pensato bene di farci su un po’ di ironia. Il talento del Tottenham ha pubblicato un video su Snapchat nel quale indossa una mascherina e poi inquadra un uomo asiatico in aeroporto, facendo riferimento al Coronavirus. Ironia che sui social non è piaciuta particolarmente ed ha scatenato anche un certo allarmismo in Inghilterra. Motivi che hanno spinto il calciatore ad eliminare il video e a scusarsi.

