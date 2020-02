Dele Alli rischia di pagare a caro prezzo un video postato su Snapchat, nel quale indossa una mascherina e inquadra un uomo asiatico in aeroporto, facendo riferimento al Coronavirus. Un comportamento davvero di pessimo gusto, che ha spinto la Football Association ad aprire un’inchiesta, nonostante la rimozione della clip e le scuse del calciatore.

Serviranno alcune settimane alla Federazione inglese per valutare a fondo la questione, determinando se il comportamento del giocatore del Tottenham possa esser classificato come offensivo o razzista. Nel caso in cui tutto ciò venisse accertato, Dele Alli potrebbe incappare in una multa o anche in una pesante squalifica.

Tottenham midfielder Dele Alli has issued an apology after appearing to mock an Asian man and making jokes about the ongoing deadly #coronavirus outbreak, despite having an Asian teammate.

