Dopo il comunicato ufficiale della Lega Serie A, DAZN è pronta a trasmettere il recupero dei match rinviati a causa del Coronavirus.

Il recupero della venticinquesima giornata di campionato si apre con Verona-Cagliari trasmessa in esclusiva dalla piattaforma mercoledì 11 marzo alle ore 15:00 (con DAZN segui l’evento IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND). La squadra di Jurić punterà ai tre punti per rimettere piede nella zona UEFA mentre la squadra sarda, sotto la guida di Maran, approfitterà di questa occasione per riprendersi dai risultati negativi delle ultime partite.

Per la nona giornata di ritorno su DAZN domenica 15 marzo, alle 15:00 è previsto il recupero del match Sassuolo-Verona (che non sarà trasmesso su SKY).

