Nel weekend di Carnevale DAZN apre le danze con le sfide di Serie A TIM e della Serie BKT che promettono spettacolo come le maschere di questa festività.

Il venticinquesimo turno di Serie A TIM su DAZN si apre sabato 22 febbraio alle 20:45 con Fiorentina-Milan. Entrambe le squadre sono reduci da vittorie importanti: i tre punti strappati alla Sampdoria con ben cinque gol realizzati sono stati per la squadra di Iachini una boccata d’aria fresca utile a riemergere dalla zona bassa della classifica mentre la squadra di Pioli, con un modesto 1-0 contro il Toro, porta a casa un’importante vittoria per potersi lasciare alle spalle il Napoli.

Il lunch match delle 12:30 di domenica 23 febbraio sarà Genoa-Lazio. Con la Lazio sulla cresta dell’onda e in corsa per lo scudetto dopo la vittoria contro l’Inter, la squadra di Inzaghi si prepara ad affrontare a Marassi un Genoa che prosegue l’andamento positivo con la giusta grinta per allontanarsi dalla zona retrocessione. Alle 15:00 vedremo scendere in campo il Verona fermato in casa dell’Udinese con un pareggio; i sostenitori di Jurić, però, non perdono le speranze verso un allenatore ed una squadra che ha già fatto tantissimo in questo campionato. Ad attenderli ci sarà il Cagliari di Maran che non sembra vivere un periodo positivo; solo tre punti nelle ultime cinque partite ma l’aver seminato bene nella prima parte di campionato li tieni lontani dalla zona rossa della classifica.

La piattaforma di streaming trasmetterà inoltre tutte le partite del venticinquesimo turno della Serie BKT. Si parte con l’anticipo Cosenza-Frosinone (venerdì alle 21:00) per arrivare al posticipo Perugia-Empoli (lunedì alle 21:00). Tra i match previsti tra sabato e domenica spicca la sfida tra Pordenone e Chievo (domenica alle 15:00).

Per il calcio internazionale, che nel fine settimana su DAZN vedrà le migliori partite di Liga, Ligue 1, Eredivisie ed EFL Championship, spiccano i match che coinvolgono le tre grandi della Liga, alcune delle quali di ritorno dalla Champions League: Barcelona-Eibar (sabato alle 16:00), Levante-Real Madrid (sabato alle 21:00) e Atlético Madrid-Villareal (domenica alle 21:00). Da non perdere anche la sfida di Ligue 1 tra il PSG capolista e il Bordeaux (domenica alle 20:00).

