Nel weekend di DAZN, tornano le emozioni della Serie A TIM edella Serie BKT con lasettimagiornata del girone di ritorno.

Il ventiseiesimo turno di Serie A TIM su DAZN si apre sabato 29 febbraio alle 20:45 con Napoli-Torino (con DAZN segui l’evento IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND). La squadra di Gattuso, di ritorno dal match di Champions League con il Barcellona, deve rimanere concentrata sul campionato per cercare di assicurarsi un posto in Europa League contro un Torino reduce da un poker di sole sconfitte.

Il lunch match delle 12:30 di domenica 1 marzo sarà Milan-Genoa. I rossoneri, bloccati da un pareggio con la Fiorentina arrivato dopo un calcio di rigore all’85’, dovranno approfittare di questa partita in casa per conquistare tre preziosi punti contro un Genoa che darà del filo da torcere per riemergere dalle ultime posizioni della classifica. Alle 15:00, invece, a scendere in campo sarà il Parma di D’Aversa con 35 punti ma con una partita in meno e che spera di mantenere la scia di risultati positivi contro la SPAL che ricopre l’ultimo posto della classifica.

La piattaforma di streaming trasmetterà inoltre tutte le partite del ventiseiesimo turno della Serie BKT. Si parte con l’anticipo Virtus Entella-Crotone (venerdì alle 21:00) per arrivare al posticipo Pescara-Ascoli (domenicaalle 21:00). Tra i match previsti tra sabato e domenica spicca la sfida tra Benevento e Spezia (sabato alle 15:00).

Per il calcio internazionale, che nel fine settimana su DAZN vedrà le migliori partite di Liga, Ligue 1, Eredivisie ed EFL Championship, spiccano i match che coinvolgono le tre grandi di Spagna, protagoniste in campodopo la parentesi europea: immancabile l’appuntamento con il “Clásico” Real Madrid-Barcelona (domenica alle 21:00) ed Espanyol-Atlético Madrid (domenicaalle 16:00). Da non perdere anche PSG-Digione (sabato alle 17:30) e la finale di Carabao Cup che vedrà coinvolto il già campione in carica Manchester City contro l’Aston Villa (domenica alle 17:30).

