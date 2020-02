Una lieta notizia dopo le paure degli ultimi giorni, Ryan Newman è stato dimesso dall’Halifax Medical Center poco dopo 48 ore dal terribile incidente avvenuto nell’ultimo giro della Daytona 500 di NASCAR Cup.

Le condizioni del pilota della Roush Fenway Racing sono migliorate a vista d’occhio di minuto in minuto, convincendo così i medici a dimetterlo. Questa la note emessa in giornata prima delle sue dimissioni: “Ryan Newman continua a mostrare grandi miglioramenti dopo l’incidente dell’ultimo giro occorsogli lunedì sera al Daytona International Speedway. E’ sveglissimo e passeggia attorno all’Halifax Medical Center. Come suo solito da carattere, ride e scherza con medici, amici e famigliari, passando il tempo con le sue figlie“.

Valuta questo articolo