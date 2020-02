Momenti di relax per Cristiano Ronaldo: il portoghese della Juventus ha saltato la partita di ieri contro il Brescia, in accordo con l’allenatore Maurizio Sarri, per osservare un turno di riposo in vista di un periodo davvero tosto per i bianconeri, che si preparano ad affrontare l’Inter in campionato ed il Lione in Champions League.

Cristiano Ronaldo ha postato oggi una sexy foto in bianco e nero, nella quale mostra il suo metodo di ricarica: il portoghese fa il pieno di energie nel giacchio. “Ice recovery 🧊💪🏼” ha scritto sui social.

