Il Comitato Organizzatore Superiore dell’UAE Tour notifica la seguente dichiarazione del Dipartimento della Salute di Abu Dhabi: Il Dipartimento della Salute – Abu Dhabi (DoH-AD), ha affermato che i test di laboratorio condotti per 167 casi di contatti in quarantena, dopo i due casi di Coronavirus annunciati giovedì (COVID-19), hanno dato riscontro negativo. In una dichiarazione il DoH-AD ha dichiarato: “Si sta ancora monitorando le condizioni dei rimanenti casi di contatti, i cui risultati dei test di laboratorio saranno disponibili entro le prossime ore“.

