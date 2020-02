Il Coronavirus sta allarmando il mondo intero ed in tantissimi ormai circolano con le mascherine in città, ma soprattutto in aeroporto. Chi viaggia potrebbe essere più esposto e, dunque, tende a ‘proteggersi’ con le dovute precauzioni.

Il nuovo virus cinese preoccupa proprio tutti: anche Wanda Nara si è mostrata ieri nelle sue Storie Instagram con addosso una mascherina mentre si trovava in aeroporto per tornare a Parigi dal suo Maurito. “Non sono riuscita a comprarla perché sono esaurite, ma un venditore dell’aeroportone aveva una inutilizzata e me l’ha data vedendo che viaggio molto“, ha scritto la showgirl argentina.

Valuta questo articolo