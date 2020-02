Il Coronavirus sta seminando paura in giro per il mondo. La disinformazione ha portato ad eventi davvero incredibili, come cittadini che hanno fatto razzie nei supermercato quando non ce n’è assolutamente la necessità. Informarsi sui social è quanto di più sbagliato si possa fare ed anche Sloane Stephens sta pagando tutto ciò. La tennista ha infatti scritto un post su Twitter abbastanza confuso: “Quindi le maschere aiutano effettivamente a evitare il coronavirus? Internet mi sta confondendo“. La Stephens ha giocato in questa settimana ad Acapulco ed essendo in giro per il mondo costantemente, vorrebbe avere delucidazioni in merito all’utilizzo della mascherina. No Sloane, la mascherina non evita il contagio, anche se sono andate a ruba…

So do masks actually help avoid getting coronavirus? The internet is confusing me — Sloane Stephens (@SloaneStephens) February 28, 2020

