La giornata di Serie A in programma domani subirà pesanti modifiche, a causa del pericolo Coronavirus che sta spaventando l’Italia.

Dopo i 60 contagi e i due morti accertati nelle ultime ore, il Governo ha varato un decreto che mira a fronteggiare questa delicata situazione. Un provvedimento che dà la possibilità al ministro dello Sport di sospendere tutte le attività sportive in programma domani in Lombardia e Veneto, comprese le gare di Serie A. Verranno rinviate a data da destinarsi dunque Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria, oltre alle gare di tutte le altre discipline sportive che si sarebbero dovute disputare domenica. Queste le parole del Premier Conte: “il ministro Spadafora ha già annunciato la determinazione a sospendere tutte le attività sportive programmate per domani in Veneto e in Lombardia“.

