L’incubo Coronavirus è arrivato anche in Italia, sono sei i casi accertati in Lombardia, un allarme che non ha lasciato insensibile il mondo dello sport. La Lega Dilettanti della Lombardia ha infatti deciso di rinviare 40 partite di diversi campionati, dall’eccellenza alle juniores femminili, diramando questo comunicato: “si pubblica l’elenco delle gare rinviate del week-end del 22 e 23 febbraio a causa della criticità determinata dal Coronavirus, che ha coinvolto le zone del lodigiano e le società provenienti dallo stesso territorio. Le società non presenti in questo elenco che hanno tesserati (Dirigenti, Tecnici, Calciatori ecc.) provenienti dalle zone interessate possono richiedere il rinvio della gara inviando entro le ore 12 di sabato 22 febbraio“.

