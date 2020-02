Dalla Spagna arriva un forte messaggio di solidarietà verso la Cina alle prese con l’emergenza Coronavirus che ogni giorno miete sempre più vittime. Lo strumento per veicolare tale messaggio è il calcio. Secondo quanto riportato da AS, il Real Madrid ha deciso di scendere in campo contro il Celta Vigo indossando una maglia speciale, mostrando in questo modo il proprio sostegno al Paese asiatico falcidiato dal Coronavirus. Sulla divisa da gioco dei ‘Blancos’ non sarà presente lo sponsor ma la scritta ‘Forza Cina‘ in caratteri cinesi.

