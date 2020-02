Il Coronavirus colpisce anche il calcio professionistico, è notizia di oggi infatti che un giocatore della Pianese, club del Girone A di Serie C, sia risultato positivo al virus che sta sconvolgendo l’Italia.

Secondo quanto riferito dalla Nazione, il calciatore è stato prelevato questa notte dalla propria abitazione di Abbadia San Salvatore e trasferito presso l’Ospedale le Scotte di Siena, dopo che il tampone a cui si era sottoposto ha rilevato tracce di Coronavirus nel suo organismo. Avvertiti i primi sintomi influenzali lo scorso sabato, il tesserato della Pianese non aveva giocato poi il giorno dopo a scopo precauzionale, recandosi presso l’abitazione dei propri genitori in Emilia.

Tornato in treno, il giocatore ha avvertito i medici del pronto soccorso delle sue condizioni, i quali non hanno perso tempo nell’applicare il tampone per valutare la presenza del virus. Si attendono gli esiti dell’Istituto Superiore della Sanità, ma al momento il calciatore non presenta nessuna alterazione febbrile.

