L’incubo Coronavirus non spaventa il Comitato Olimpico Internazionale, i preparativi per i Giochi di Tokyo 2020 proseguono senza ritardi e senza ansie, nonostante il mondo guardi con apprensione all’epidemia diffusasi da Wuhan.

Con una nota ufficiale, il CIO ha tranquillizzato tutti: “i preparativi per le Olimpiadi di Tokyo 2020 continuano come previsto. Le contromisure contro le malattie infettive costituiscono una parte importante dei piani di Tokyo 2020 per ospitare dei Giochi Olimpici sicuri e protetti. Tokyo 2020 continuerà a collaborare con tutte le organizzazioni pertinenti che monitorano attentamente l’incidenza di malattie infettive e rivedrà le contromisure che potrebbero essere necessarie con tutte le organizzazioni pertinenti. Inoltre, il Cio è in contatto con l’Organizzazione mondiale della sanità e con i suoi esperti medici. Siamo fiduciosi che le autorità competenti, in particolare in Giappone e Cina, prenderanno tutte le misure necessarie per affrontare la situazione“.

Valuta questo articolo