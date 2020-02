La Juventus ha deciso di prendere alcune precauzioni contro il Coronavirus, il club bianconero ha sbarrato gli occhi venendo a sapere del caso relativo al giocatore della Pianese, risultato positivo al test.

La squadra toscana ha giocato nell’ultimo turno di Serie C proprio contro l’U23 bianconera, facendo scattare l’allarme a Vinovo. Per questo motivo, la società ha deciso di non far allenare per un determinato periodo i ragazzi della seconda squadra insieme al gruppo guidato da Sarri, pur non presentando nessuno i sintomi del virus. Una decisione dettata da un eccesso di zelo, per evitare situazioni spiacevoli.

