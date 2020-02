Il Coronavirus sta mettendo in ginocchio l’Italia intera, compreso il mondo dello sport che, in questi giorni, deve fare i conti con questo tremendo virus.

Già quattro le gare di Serie A rinviate in questo week-end per via di questa epidemia, che rischia adesso di far saltare anche l’attesissima Juventus-Inter di domenica 1 marzo. Al momento, l’ordinanza con cui la Regione Piemonte ha sospeso le attività sportive ha validità fino al 29 febbraio, dunque al momento il match dello Stadium è salvo. Ma non è impossibile credere che venga prorogata, mettendo dunque in serio dubbio lo svolgimento del match.

Un rinvio appare quanto mai improbabile, considerando gli impegni in Europa e Coppa Italia delle due squadre. L’ipotesi più accreditata sarebbe quella di giocare a porte chiuse, in uno stadio deserto e silenzioso, in quella che viene considerata la partita più importante dell’anno. Un piano B potrebbe essere quello di giocare in campo neutro, permettendo così ai tifosi delle due squadre di assistere all’atteso big match, ma questa appare un’opzione piuttosto complicata da mettere in atto, anche se resta come ipotesi sullo sfondo. Nel corso della settimana si capirà di più, al momento però Juventus-Inter rimane a rischio: un colpo davvero durissimo per il nostro calcio, costretto a fare i conti con un avversario più grande di sè.

Valuta questo articolo