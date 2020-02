“Un dipendente di Italdesign è risultato positivo al Coronavirus. L’uomo è impiegato presso lo stabilimento produttivo di Nichelino. Italdesign ha deciso di chiudere, in via del tutto precauzionale, gli stabilimenti italiani, compresa la sede principale di Moncalieri, a partire da domani, lunedì 24 febbraio. Italdesign sta lavorando a stretto contatto con le autorità sanitare per mettere in pratica tutte le misure richieste al fine di garantire la sicurezza dei propri dipendenti, delle loro famiglie e delle comunità in cui opera”. E’ il comunicato ufficiale dell’Italdesign, a seguito di un caso di Coronavirus che ha colpito uno dei dipendenti dell’azienda. La paura serpeggia in tutto il Nord Italia, dunque l’azienda ha deciso di prendere le dovute precauzioni nei confronti dei propri dipendenti.

