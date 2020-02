Il Coronavirus ferma la Serie A ma non le coppe europee, il match tra Inter e Ludogorets di Europa League si giocherà regolarmente giovedì, ma a porte chiuse.

Niente tifosi dunque al Meazza per il ritorno dei sedicesimi di finale, solo le squadre e gli addetti ai lavori ammessi a presenziare ad una partita che ha ricevuto l’ok di Comune e Regione Lombardia. Si attende al momento solo l’ufficialità, ma il match si disputerà anche perché fra due settimane ci saranno gli ottavi e tra sette giorni l’Inter farà visita al Napoli per il ritorno della semifinale di Coppa Italia. Il club bulgaro aveva chiesto lumi sulla situazione in Italia, sperando di evitare in questo momento il viaggio nel Belpaese, ma l’Uefa non ha trovato stadi alternativi, così ha deciso per la disputa del match a porte chiuse.

Valuta questo articolo