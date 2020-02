L’epidemia di coronavirus scoppiata in Cina ha messo seriamente in allarme anche lo sport, preoccupato per gli eventi in programma nello Stato asiatico nei prossimi mesi.

Tante le gare già cancellate, così come sono molte quelle sotto la lente di ingrandimento degli organizzatori, spaventati dal virus partito da Wuhan e in continua diffusione. Anche la Formula 1 valuta la possibile cancellazione del Gran Premio di Shanghai previsto il 19 aprile, anche se nelle ultime ore è spuntata una soluzione che potrebbe salvare la gara. Stando a quanto riportato da Speedweek, si valuta uno scambio con il Gran Premio di Russia del 27 settembre, così da anticipare la gara di Sochi ad aprile e posticipare a dopo l’estate quella di Shanghai.

Sarebbe anche un’ottima idea dal punto di vista logistico, visto che la tappa cinese andrebbe ad incastrarsi tra Singapore e Giappone, geograficamente vicine alla Cina. La Russia ha fatto sapere di non aver ricevuto proposte ufficiali, ma questa idea potrebbe essere quella giusta per evitare di perdere un Gran Premio.

