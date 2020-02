Il Genoa ha deciso di far allenare a parte e in solitudine Edoardo Goldaniga, ex difensore del Palermo oggi in forza alla squadra ligure.

Il motivo è riconducibile al Coronavirus, epidemia che sta sconvolgendo il mondo, e l’Italia in particolare. Il giocatore non presenta alcun sintomo del virus, però la sua famiglia vive attualmente a Codogno, comune da cui si è propagata la malattia, motivo per il quale il club rossoblù ha preso questa misura precauzionale. Per i prossimi 14 giorni Goldaniga dunque proseguirà ad allenarsi da solo per evitare qualsiasi rischio, dopodiché tornerà a disposizione di Nicola che, dovrà fare a meno di lui per il prossimo match contro il Milan.

